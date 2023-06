DJ Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent, wie die Bank of Japan (BoJ) mitteilte. Das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte größer sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung, sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda. Die Inflation sollte im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2-Prozent-Ziel der Bank fallen, ergänzte Ueda, der seit April die BoJ leitet.

Die Entscheidung der BoJ folgt auf unterschiedliche Maßnahmen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank diese Woche. Die Fed hielt die Zinssätze nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen konstant, während die EZB die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt anhob und weitere Erhöhungen ankündigte.

Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen ist unter der von der Bank festgelegten Obergrenze von 0,5 Prozent stabil geblieben, seit die weltweiten Anleiherenditen im März aufgrund der Sorgen um das Finanzsystem in den USA und Europa gefallen sind.

Das Tempo des Anstiegs der japanischen Verbraucherpreise hat sich in letzter Zeit verlangsamt, da die Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um die Belastung durch die höheren Energiekosten zu verringern. Einige Wirtschaftsexperten sind jedoch der Ansicht, dass die Inflation nachhaltiger sein könnte als von der BoJ erwartet, da die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel und Energie weiter steigen.

June 16, 2023

