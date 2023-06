Der amerikanische Hersteller von Schneidegeräten, Acme United Corporation (ISIN: US0048161048, NYSE: ACU), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 14 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Investoren erhalten die Auszahlung am 24. Juli 2023 (Record date: 3. Juli 2023). Auf das Jahr gerechnet werden 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 24,82 US-Dollar (Stand: 15. Juni ...

