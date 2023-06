Bonn (ots) -Die Deutsche Telekom baut ihr finanzielles Engagement bei den Telekom Baskets Bonn in der kommenden Saison wieder aus. Das haben die beiden Partner dem General-Anzeiger exklusiv mitgeteilt. Konkret bedeutet das, dass der Bonner Konzern seine vertraglich festgelegte Sponsoringsumme für die Spielzeit 2023/24 wieder um eine Million Euro erhöht.Allerdings hatte das Bonner Unternehmen nach der Ankündigung im Herbst 2021, das Sponsoring sukzessive zurückzufahren, sein Engagement bereits vor der Saison 2022/23 reduziert und für die kommende Spielzeit noch einmal vertragsgemäß um 40 Prozent zurückgefahren.Mit der Aufstockung des Etats sichere die Telekom für die nächste Spielzeit die sportliche Wettbewerbsfähigkeit auf Top-Niveau, so Michael Hagspihl, Leiter Globale Projekte und Marketing Partnerschaften des Konzerns. Darüber hinaus liefen seit geraumer Zeit intensive Gespräche über das weitere Sponsoring nach dem Vertragsende 2024.Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft sei es, "ein neues Sponsoring-Konzept mit dem Ziel zu entwickeln, weitere Sponsoren für die Baskets zu gewinnen", so Hagspihl. "Wir wollen gemeinsam versuchen, dem Verein im Profisport eine Perspektive zu geben und den Basketball-Standort Bonn langfristig zu sichern", so Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.Im November 2021 hatte die Telekom angekündigt, sich als Titel- und Hauptsponsor zurückziehen und das Engagement bei den Baskets bis 2025 reduzieren zu wollen. In der Sommerpause kam die Wende: Die Partner verkündeten, dass die Telekom in den Spielzeiten 2022/23 und 23/24 Titel- und Hauptsponsor bleibt. Der neu verhandelte Vertrag sollte dann aber 2024 enden und die Sponsoringsumme im finalen Jahr um 40 Prozent sinken.Pressekontakt:General-Anzeiger BonnSportredaktionTelefon: 0228 / 66 88 495sport@ga.deOriginal-Content von: General-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80218/5535503