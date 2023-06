Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 14. Juni 2023 jährt sich die Verabschiedung des Gesamtplans zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macau durch eine weitere Vertiefung der Öffnung des Nansha-Distrikts in Guangzhou durch den Staatsrat, der Nansha die wichtige Aufgabe zuwies, eine wichtige strategische Plattform mit einer globalen Perspektive aufzubauen, die im Greater Bay Area angesiedelt ist und in Zusammenarbeit mit Hongkong und Macau. Im vergangenen Jahr wurden politische Maßnahmen und Strategien in konkrete Projekte umgesetzt, und der Entwurf des Nansha-Plans hat nach Angaben der Bezirksregierung von Nansha Gestalt angenommen.Reihenweise stapeln sich Regale mit großen Kartons und Säcken, die mit Kaffeebohnen aus Brasilien, Äthiopien und anderen Ländern gefüllt sind. Dies ist Jointek Global, ein globaler Feinkostkomplex in Nansha, Guangzhou, mit einer Gesamtbaufläche von 350.000 Quadratmetern. Der importierte Kaffee wird hier umgeschlagen und dann auf dem Festland verkauft.Der einzigartige Standortvorteil von Nansha ist die gute Anbindung ans Wasser. Nur zehn Autominuten vom Jointek Global Logistics Park entfernt, ist der Nansha-Hafen, das Haupthafengebiet des Guangzhou-Hafens, der fünftgrößte Hafen der Welt, mit mehr als 150 internationalen Linienverbindungen zu mehr als 300 Häfen in über 100 Ländern und Regionen der Welt.In den letzten Jahren, insbesondere im vergangenen Jahr seit der Umsetzung des Nansha-Plans, hat Nansha in vielerlei Hinsicht Fortschritte und Erfolge erzielt, wie zum Beispiel durch den Ausbau seiner Funktion als internationaler Schiffsfahrtknotenpunkt, die Unterstützung von Unternehmen bei der Internationalisierung und dem Aufbau einer neuen Plattform für den internationalen Austausch, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines hochrangigen Gateways für die Öffnung liegt.Derzeit ist Hochsaison für die Einfuhr von Durians aus Thailand. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden mehr als 5.700 Einheiten Durian über den Hafen von Nansha auf den einheimischen Markt gebracht. Mit dem größten hafenseitigen Kühllager des Landes ist der Hafen Nansha zum größten Durian-Importhafen auf dem Festland geworden. Tian Min, stellvertretender Direktor des Nansha District Bureau of Commerce, sagte, dass es nur vier Tage dauert, bis frische Durianfrüchte aus dem thailändischen Hafen Laem Chabang im Hafen von Nansha eintreffen, und nur 1,5 Stunden, um sie am Kai zu entladen und zum größten Obstgroßmarkt in Südchina zu verschiffen.Song Xiaoming, stellvertretender Generaldirektor der Guangzhou Port Group, sagte, dass die Dienstleistungskapazität des Hafenclusters kontinuierlich verbessert worden sei. Der intermodale See-Schiene-Verkehr des Nansha-Hafens hat seinen regulären Betrieb aufgenommen. Der China-Europa-Eisenbahn-Express und der Zentralasien-Eisenbahn-Express fahren ebenfalls vom Südbahnhof des Nansha-Hafens ab und erreichen Kasachstan und andere Länder.Unterstützt durch die "Fabrik der Welt" beschleunigt Nansha den Aufbau einer umfassenden Dienstleistungsbasis für chinesische Unternehmen, die sich global ausrichten und eine bessere Verbindung mit der Welt anstreben. Derzeit haben sich fast 100 professionelle Dienstleistungsagenturen hier niedergelassen und bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Recht, Finanzen, Steuern und geistige Eigentumsrechte aus einer Hand an, um Unternehmen bei der Internationalisierung zu unterstützen.Die weitere Angleichung der Regeln und Mechanismen und die zunehmende Zahl neuer Plattformen für internationales Engagement in Nansha haben die Offenheit und Erneuerung des Stadtbezirks gefördert. Nansha hat wichtige Veranstaltungen abgehalten, wie zum Beispiel das Roundtable-Treffen zwischen der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas (NDRD) und multinationalen US-Unternehmen in China, das Asia Youth Leaders Forum 2023 und die 9. jährliche Investmentkonferenz von Guangzhou, Nansha Session, und damit seinen Freundeskreis erweitert."Das derzeitige Nansha ist dabei, sich vom geografischen Zentrum des Großraums Guangdong-Hongkong-Macau in ein regionales Transportzentrum und einen funktionalen Knotenpunkt zu verwandeln", sagte Lu Yixian, Sekretär des Bezirkskomitees der CPC Nansha, "Nansha ist die Perle auf der Krone der GBA. 