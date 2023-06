Die Aktie von Tesla hat sich seit dem Jahresanfang extrem stark entwickelt. Zuletzt hat sich der Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Bei 261,57 Dollar erreicht die Aktie am Mittwoch ein neues Jahreshoch. Am Donnerstag ging dem Papier allerdings etwas die Luft aus. Das Papier ging mit einem leichten Minus bei 255,90 Dollar aus dem Handel.Das übergeordnete Bild bleibt aber ganz klar stark. Und auch Sorgen, dass in Grünheide die Produktionsziele möglicherweise nicht erreicht werden könnten, räumte ...

