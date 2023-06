The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2023



ISIN Name

CH0212184078 SWISS LIFE HLDG 13/23

US26885BAD29 EQM MIDSTREAM PARTN.18/23

XS0947658208 BACARDI 13/23

XS0631819868 EIB EUR. INV.BK 11/23 MTN

DE000LB1P985 LBBW STUFENZINS 18/23

LT0000630097 LITAUEN 22/25

XS2014471432 CN AOYUAN GR 19/23

CH0391647986 HOCHDORF HLDG 17-UND.

US46507NAE04 ISRAEL ELEC.13/23 MTNREGS

US030981AH76 AMERIGAS PART./FIN. 16/24

DE000NLB0NQ6 NORDLB FESTZINSANL.20/17

