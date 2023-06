HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4430/ Christian Faymann ist Institutsleiter des Wifi Wien und damit steht diese Folge jetzt natürlich unter dem Motto "Bildung für die Wirtschaft". Wir sprechen über Christians eigene Ausbildung als Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur, über seine Karriere im Wifi, die Kooperation des Wifi Wien mit der Wiener Börse und viele Kurse mit den Facetten Nachhaltigkeit, Digitalisierung, AI und KI. Gemeinsam wird es auch eine neue Serie in diesem Podcast geben: Karrieren & Kurse. Eine aktuelle Empfehlung von Christian ist zugleich die letzte Chance - vor dem Start der Gesetzesänderung per 30.9.2023- direkt mit Berufserfahrung ohne Matura und ohne Bachelorvorstudium in das Masterprogramm "Angewandtes ...

