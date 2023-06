EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, ODER VERTEILUNG, WEDER IM GANZEN NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERTEILUNG NICHT RECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 400 Mio.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird

Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt

Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen

Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat sich verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni 2023 (einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich)

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden

Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden

Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Besseres Wachstum" zu verwenden Lenzing - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu erzielen (das "Angebot"). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres strategischen Fahrplans verwendet. "Die Kapitalerhöhung gibt uns den Spielraum, die allmähliche Erholung des Marktes für Lenzing zu nutzen, die Effizienz zu steigern und die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie ‚Better Growth' zu unterstützen, um ein nachhaltiges, cash-generierendes, profitables Wachstum zu erzielen. Die Tatsache, dass sich unsere Kernaktionärin, die B&C Gruppe, voll an der Kapitalerhöhung beteiligt, ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen und auch ein starkes Signal an den Kapitalmarkt senden", so Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Mit der Kapitalerhöhung stärken wir die finanzielle Position des Unternehmens. Dieser proaktive Ansatz verschafft uns finanzielle Flexibilität, die die Grundlage für strategisches Wachstum ist und die Widerstandsfähigkeit von Lenzing stärkt. Es ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Bilanz in Kombination mit verschiedenen operativen Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität und zur Verringerung des Verschuldungsgrads im weiteren Verlauf", fügt Nico Reiner, Finanzvorstand der Lenzing Gruppe, hinzu. Hintergrund des Angebotes Die Entscheidung, das Angebot zu starten, folgt auf eine umfassende Überprüfung der Kapitalstruktur von Lenzing, die nach den schwierigen Marktbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 eingeleitet wurde. Während die Ergebnisse der Gesellschaft im ersten Quartal 2023 Anzeichen einer Erholung gezeigt haben und Lenzing für den Rest des Jahres 2023 weitere signifikante Verbesserungen erwartet, ist der Vorstand der Ansicht, dass es umsichtig ist, proaktiv die Flexibilität zu maximieren, die finanzielle Position der Gesellschaft zu stärken und die Umsetzung der "Better Growth"-Strategie der Gesellschaft zu unterstützen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Laufe der Jahre 2022 und 2023 mehrere operative Maßnahmen umgesetzt, darunter: Ein Kostensenkungsprogramm, das auf gutem Wege ist, ab 2023 jährlich mehr als EUR 70 Mio. an potenziellen, strukturellen Einsparungen zu erzielen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebskapitals, um die Cashflow-Generierung weiter zu stärken; und

Nach Investitionen in Höhe von rund 1,8 Mrd. EUR (2020A-2022A) im Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in den Werken in Thailand und Brasilien erwartet die Gesellschaft eine Rückkehr zu einem normalisierten Investitionsniveau. Es wird erwartet, dass die zusätzlichen Kapazitäten in diesen Werken ab 2023 einen wesentlichen Beitrag zur EBITDA-Generierung von Lenzing leisten werden. Dementsprechend bestätigt Lenzing seine EBITDA-Prognose von EUR 320 bis 420 Mio. und verbessert gleichzeitig sein Cashflow-Profil für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr. Um das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten proaktiv zu steuern und weiter zu optimieren, hat Lenzing mit einigen Kreditgebern eine unverbindliche Grundsatzvereinbarung über die Verlängerung der Fälligkeit bestimmter Kredite um zwei Jahre getroffen, so dass EUR 249 Mio. an Kapital und Zinsen, die derzeit zwischen Dezember 2023 und Juni 2025 fällig sind, zu bestimmten späteren Zeitpunkten fällig werden. Die Verlängerungen stehen unter dem Vorbehalt der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation durch die jeweiligen Kreditgeber und dem Konzern. Langfristig strebt die Gesellschaft einen Nettoverschuldungsgrad (Nettofinanzschulden / EBITDA) von <2,5x an. Wesentliche Bedingungen des Angebotes Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der "Bezugspreis"), was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer Preis ohne Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am 15. Juni 2023 entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 400 Mio. belaufen. Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16. Juni 2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre (bzw. die Inhaber von Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende Aktien (bzw. für die entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien von Lenzing zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine Entschädigung; die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während dem unten angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier Bezugsrechte verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten. Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei einer solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht. Underwriting Das Angebot wird vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von einem Bankenkonsortium bestehend aus J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, BNP PARIBAS und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner und COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Raiffeisen Bank International AG als Co-Lead Manager (die "Manager") vollständig gezeichnet. Zeichnungsverpflichtung Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer Beteiligung 6.305.315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209 Mio.) zu beziehen. Vorläufiger Zeitplan für das Angebot Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank Group AG als Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von Mittwoch, 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023 (einschließlich) läuft, angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen Handel der Wiener Börse unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 29. Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die bestehenden Lenzing Aktien werden ab dem 19. Juni 2023 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. 