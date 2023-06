In Dänemark sind Öl- und Gasheizungen in Neubauten bereits seit 2013 verboten. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern werden Heizungen mit fossilen Brennstoffen immer seltener werden. Dies freut natürlich in erster Linie die Hersteller von Wärmepumpen, die in den kommenden Jahren üppige Wachstumsraten erzielen dürften.

