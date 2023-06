DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen (Renten und Aktien) wegen des Feiertages Juneteenth National Independence Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent, wie die Bank of Japan (BoJ) mitteilte. Das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte größer sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung, sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda. Die Inflation sollte im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2-Prozent-Ziel der Bank fallen, ergänzte Ueda, der seit April die BoJ leitet. Die Entscheidung der BoJ folgt auf unterschiedliche Maßnahmen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank diese Woche. Die Fed hielt die Zinssätze nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen konstant, während die EZB die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt anhob und weitere Erhöhungen ankündigte. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen ist unter der von der Bank festgelegten Obergrenze von 0,5 Prozent stabil geblieben, seit die weltweiten Anleiherenditen im März aufgrund der Sorgen um das Finanzsystem in den USA und Europa gefallen sind. Das Tempo des Anstiegs der japanischen Verbraucherpreise hat sich in letzter Zeit verlangsamt, da die Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um die Belastung durch die höheren Energiekosten zu verringern. Einige Wirtschaftsexperten sind jedoch der Ansicht, dass die Inflation nachhaltiger sein könnte als von der BoJ erwartet, da die Verbraucherpreise ohne Lebensmittel und Energie weiter steigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:05 DE/Leoni AG, Geschäftsbericht

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Mai

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und EVG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

- DE/Bauer AG, Ende der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots

der SD Thesaurus GmbH

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Brenntag 2,00 EUR Deutsche Wohnen 0,04 EUR DWS 2,05 EUR Hamburger Hafen und Logistik 0,75 EUR

++++ INDEXÄNDERUNGEN ++++

Folgende Änderungen werden zum Handelsschluss wirksam:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Evotec - Krones - Software AG - Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) MDAX HERAUSNAHME - Adtran - Aroundtown - United Internet - Siltronic + TecDAX NEUAUFNAHME - Evotec TecDAX HERAUSNAHME - Suse + SDAX NEUAUFNAHME - Aroundtown - United Internet - Siltronic - Adtran SDAX HERAUSNAHME - Krones - Software AG - Redcare Pharmacy - DIC Asset

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+6,1% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 60,2 zuvor: 59,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.452,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.424,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.173,25 -0,1% Nikkei-225 33.556,64 +0,2% Schanghai-Composite 3.262,70 +0,3% Hang-Seng-Index 19.968,93 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 132,63 -22 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.290,12 -0,1% DAX-Future 16.308,00 +0,1% XDAX 16.306,45 +0,1% MDAX 27.330,39 -0,8% TecDAX 3.251,54 -0,0% EuroStoxx50 4.365,12 -0,2% Stoxx50 4.008,08 +0,1% Dow-Jones 34.408,06 +1,3% S&P-500-Index 4.425,84 +1,2% Nasdaq-Comp. 13.782,82 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,85 -30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen freundlichen Handelstag an Europas Börsen stellen sich Händler am Freitag ein. Während von den Indizes nicht allzuviel erwartet wird, werden Kursgewinne eher in der Breite erwartet. Der DAX dürfte über die 16.300er-Marke steigen. Vor allem die guten Vorlagen von der Wall Street sorgen für Erleichterung. Nachdem nun beide großen Notenbanken Fed und EZB ihre Zinsentscheidungen bekannt gegeben haben, liegen alle Informationen zur Zinsumgebung in den kommenden Wochen auf dem Tisch. Marktteilnehmern fällt es wesentlich leichter, korrekte Aktienbewertungen vorzunehmen. Nur bei den Tech-Werten schienen langsam genügend Vorschusslorbeeren eingepreist zu sein. Die ansonsten so wichtigen Verbraucherpreise (CPI) aus der EU treten demgegenüber in den Hintergrund. Ihre Entwicklung dürfte der EZB bei ihrer Entscheidung am Vortag bereits bekannt gewesen sein, heißt es unisono. Interessanter dürfte nun der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen werden. Der Juni gilt als einer der umsatzstärksten Termine des Jahres. Am Mittag könnte dies zum Verfall der Index-Optionen und -Futures für Bewegung sorgen, am Abend geht es dann um die Optionen auf Einzelaktien.

Rückblick: Händler sprachen von falkenhaften Ausblicken auf beiden Seiten des Atlantiks. An den Märkten reagierte vor allem der Euro mit Aufschlägen. Kräftig gestiegene Kurse an der Wall Street verhinderten Schlimmeres - auch die geldpolitischen Lockerungen in China kamen gut an. Zinssensible Titel wurden gemieden. Aktien aus dem Immobiliensektor rutschten ab. Der Bankensektor verlor als Schlusslicht 0,8 Prozent. Steigende Zinsen sind ein zweischneidiges Schwert für den Sektor. SoftwareOne erhielt ein Gebot von Bain Capital. Der Kurs sprang um 18,7 Prozent. Bei H&M ging es um 3,7 Prozent nach oben. Hier verfehlten die Umsatzzahlen zwar die Erwartungen leicht, aufgefangen wurde dies aber durch einen positiven Blick auf die Juni-Entwicklung.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Zinssensible Titel aus dem Immobiliensektor wie Vonovia (-2,3%) oder LEG Immobilien (-1,5%) sackten ab. Im Bankensektor verloren Deutsche Bank 3 und Commerzbank 0,6 Prozent. Belastet von der Gaspreisrally verloren BASF 1 Prozent und Brenntag 1,8 Prozent. Bei Atoss Software steigt nun General Atlantic als weiterer Ankeraktionär ein. Die Aktien fielen dennoch um 3,5 Prozent, da Händler auf eine komplette Übernahme gehofft hatten. Hugo Boss schlossen 1,3 Prozent leichter trotz eines optimistischen Mittelfristausblicks. Dieser sei aber erwartet worden, so Citi. Helma Eigenheimbau zeigte sich für das Gesamtjahr hingegen pessimistischer, der Kurs brach um 15,9 Prozent ein. Mit Kursgewinnen von 3 Prozent reagierten Vossloh auf die höheren Ziele für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ist es im Gleichklang mit der Wall Street noch etwas nach oben gegangen. Bei den Einzelwerten tat sich wenig.

USA - AKTIEN

Fest - Der Markt steckte die falkenhafteren Zinsprojektionen der Notenbanken zu beiden Seiten des Atlantiks gut weg. Dies könne auch daran liegen, dass sich derzeit die chinesische Notenbank mit Zinssenkungen gegen den wirtschaftlichen Abschwung stemme, hieß es im Handel. Zudem gab es einige postive Überraschungen bei den US-Konjunkturdaten. Aber auch längerfristige Entwicklungen wurden angeführt. Die Künstliche Intelligenz bringe eine neue Fantasie an den Markt, die nun, nach den Zinsentscheidungen, in den Fokus rücke. Die Aktie der Citigroup blieb mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent hinter dem Markt zurück. Laut CFO Mark Mason sind die Einnahmen im zweiten Quartal um 20 Prozent gesunken. Goldman Sachs reduzierten im Verlauf höhere Gewinne und legten nur noch um 0,4 Prozent zu. Die Fed und die SEC untersuchen die Rolle von Goldman bei der Übernahme der Silicon Valley Bank. Das Bauunternehmen Lennar (+4,4%) hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Truecar rückten um 7,1 Prozent vor. Das Autoportal für Neu- und Gebrauchtwagenkäufer will im Rahmen einer Umstrukturierung etwa 24 Prozent der Mitarbeiter entlassen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,64 -4,2 4,68 21,8 5 Jahre 3,91 -7,6 3,99 -8,7 7 Jahre 3,82 -7,0 3,89 -14,8 10 Jahre 3,72 -7,0 3,79 -16,0 30 Jahre 3,84 -4,1 3,88 -12,8

Am Rentenmarkt stiegen die Kurse, die Renditen sanken also. Die Aussagen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks, dass die Inflation weiter zu hoch sei und mit höheren Zinsen gegensteuert werden soll, verpufften also zumindest zum Teil bzw. wurden vom Markt skeptisch gesehen. Dies gilt umso mehr, weil mit steigenden Zinsen auch die Rezessionsgefahr zunehmen dürfte und die Fed vielleicht zum Umdenken gezwungen werden könnte, also vielleicht doch schon bald auf sinkende Zinsen setzen müsste.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0942 -0,0% 1,0943 1,0928 +2,2% EUR/JPY 153,90 +0,3% 153,51 153,54 +9,7% EUR/CHF 0,9760 +0,0% 0,9758 0,9765 -1,4% EUR/GBP 0,8559 -0,0% 0,8561 0,8565 -3,3% USD/JPY 140,65 +0,3% 140,29 140,52 +7,3% GBP/USD 1,2784 +0,0% 1,2783 1,2760 +5,7% USD/CNH 7,1331 +0,2% 7,1217 7,1365 +3,0% Bitcoin BTC/USD 25.470,66 -0,4% 25.568,92 24.976,92 +53,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt fiel der Dollar deutlich, der Dollar-Index sank um 0,8 Prozent, nachdem er am Vorabend auf die Fed-Aussagen noch gestiegen war. Nun wurde diese Bewegung konterkariert, weil die Zinssignale der EZB den Euro befeuerten. Die Gemeinschaftswährung kletterte bis rund 1,0950 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,50 70,62 -0,2% -0,12 -11,7% Brent/ICE 75,46 75,67 -0,3% -0,21 -9,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Erdöl verteuerte sich mit der Spekulation auf einen Nachfrageschub aus China. Die Volksrepublik ist der zweitgrößte Verbraucher weltweit. Mit den bisherigen Zinssenkungen in China ist die Erwartung geschürt worden, es könnte weitere geben - einschließlich eines umfassenden Konjunkturpaketes.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,91 1.957,98 -0,1% -1,07 +7,3% Silber (Spot) 23,90 23,88 +0,1% +0,03 -0,3% Platin (Spot) 992,80 990,50 +0,2% +2,30 -7,0% Kupfer-Future 3,90 3,90 -0,1% -0,00 +2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Ein schwacher Dollar und sinkende Renditen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ÖLEINNAHMEN RUSSLAND

Russlands Einnahmen aus dem Erdöl-Handel sind nach Angaben der US-Regierung in den ersten fünf Monaten des Jahres um fast die Hälfte eingebrochen. Obwohl Russland heute mehr Rohöl exportiere als zu Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine, seien die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zurückgegangen, erklärte US-Vizefinanzminister Wally Adeyemo am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Center for a New American Security.

CHINESISCHE TELEKOMAUSRÜSTER IN EU

Die Europäische Kommission hat die chinesischen Telekommunikationsunternehmen Huawei und ZTE als Risiko für die Sicherheit der EU eingestuft. Beide Unternehmen stellten "in der Tat erheblich höhere Risiken" dar als andere Anbieter von 5G-Netzwerkdiensten, erklärte die Kommission. Die Behörde wird daher künftig keine Dienste der beiden Unternehmen mehr nutzen.

NORDKOREA

hat nach Angaben Südkoreas und Japans zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte erklärte am Donnerstag, die beiden ballistischen Raketen seien zwischen 19.25 und 19.37 Uhr (Ortszeit, 12.25 und 12.37 Uhr MESZ) vom Gebiet Sunan aus ins Ostmeer abgeschossen worden. Das Ostmeer ist auch als Japanisches Meer bekannt.

AIRBUS

Die Ratingagentur Fitch ist mit Blick auf die Bonität des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns optimistischer geworden. Das Langfrist-Rating wurde auf 'A-' von 'BBB+' hochgestuft. Der Ausblick ist stabil.

BAYER

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat sich mit Bayer Cropscience und Monsanto gegen eine Zahlung von 6,9 Millionen US-Dollar auf einen Vergleich in der Sache um angeblich falsche Werbung für Roundup geeinigt.

DEUTSCHE WOHNEN

Die Aktionäre der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen haben auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag den Antrag des aktivistischen Aktionärs Elliott Management auf die Sonderprüfung eines milliardenschweren Kredits an die Mutter Vonovia abgelehnt. Einem Deutsche-Wohnen-Sprecher zufolge ist der Antrag mit "knapp 94 Prozent" abgelehnt worden.

GENERALI

kauft dem US-Versicherer Liberty Mutual einen Teil des Europa-Geschäfts ab. Für Liberty Seguros legt Generali 2,3 Milliarden Euro auf den Tisch und verstärkt sich damit im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in Spanien und Portugal.

ADOBE

hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Dies spiegelt die starke Nachfrage der Verbraucher nach der Software des Unternehmens wider, die von den Fortschritten bei der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert.

DISNEY

verliert ihre CFO. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, tritt Christine M. McCarthy zurückt und nimmt aus familiären Gründen eine Auszeit. Kevin Lansberry, Executive Vice President und CFO von Disney Parks, Experiences and Products, wird ab dem 1. Juli als Interims-CFO fungieren.

GOLDMAN SACHS

Die Federal Reserve und die Securities and Exchange Commission (SEC) untersuchen die Rolle von Goldman Sachs beim Kauf des Wertpapierportfolios der Silicon Valley Bank (SVB), berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch das Justizministerium hat Goldman im Rahmen seiner SVB-Ermittlungen vorgeladen, so einige der Personen.

