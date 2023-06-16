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PR Newswire
16.06.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 16

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

6.035100 USD

IE00BJXRZJ40

15 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

2.758700 USD

IE00BJXRZ273

15 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.256100 USD

IE00BLRPQH31

15 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

S

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

1.894100 USD

IE00BLRPQJ54

15 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.813900 USD

IE00BLRPRR04

15 June 2023


RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.320900 USD

IE00BLRPRQ96

15 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EM INT & ECOM ETF

4.250900 USD

IE000HJV1VH3

15 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE PET CARE UCITS ETF

3.874100 USD

IE000QRNAC66

15 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.250700 USD

IE000RMSPY39

15 June 2023


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© 2023 PR Newswire
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