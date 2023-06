EU Klimaziele erreichbar?: Wird dieser Lithium-Geheimtipp in Finnland die nächste Nokia?

Anzeige / Werbung

Lithium-Hot Stocks gehen durch die Decke. Eine der größten Lithiumreserven Europas schlummert in Finnland.

Europa auf den Weg zur Autarkie

Lithium-Projekt in Europa in direkter Nachbarschaft von Sibanye-Stillwater

Eine der größten Lithiumreserven Europas

+ 100 % Kursgewinn seit März 2023

Globale Nachfrage soll sich bis 2040 vervierzigfachen





Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Monaten haben einige Lithium-Aktien sich als wahre Volltreffer entpuppt. Je weiter die globale Elektrisierung voranschreitet, umso mehr Rohstoffe werden von der Energiewende verschlungen. Besonders Lithium wird händeringend benötigt. Bereits jetzt sind die Kapazitäten am Anschlag und so wird die unabhängige Sicherung des wertvollen Rohstoffes auch für Staaten zur Kernaufgabe.

Der Fokus richtet sich jetzt auf die inländischen Ressourcen. Dies bestätigte auch die jüngst vorgeschlagene Verordnung der EU zur Sicherung von kritischen Rohstoffen. Rohstoffprojekte wie von Lithium in Batteriequalität sollen damit unter anderem von gestrafften Genehmigungsverfahren profitieren.

Vor einigen Tagen haben wir Ihnen unsere Spezial-Aktie von European Energy Metals (WKN: A3ED7B) vorgestellt um diese Aktie genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese erfüllt unsere Kriterien als starke Wette auf den Lithiumsektor mit außergewöhnlichem Aufwärtspotenzial.

Kursrakete auf die Startrampe geschoben

Doch bevor wir Ihnen dieses Unternehmen und das spannende finnische Projekt und die historischen Bohrergebnisse näher vorstellen zeigen wir Ihnen einmal kurz auf, warum wir glauben, dass European Energy Metals (WKN: A3ED7B) in

Finnland in exzellenter Lage aktiv ist.



Monsterprojekt von Sibanye-Stillwater in direkter Nachbarschaft



Quelle: faz.net

Der Fokus von European Energy Metals, ehemals Hilo Mining, liegt auf den verborgenen Lithiumschätzen Finnlands. In der Tat könnte im europäischen Finnland das Lithiumfieber ausbrechen, nachdem dort auf dem Keliber-Projekt einer der größten Lithiumreserven Europas lagert.

In der Nähe der Stadt Kokkola an der finnischen Westküste liegt eine über 9 Millionen Tonnen große Lithiumreserve vergraben, die jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität über 16 Jahre produzieren soll, genug für rund 300.000 Elektrofahrzeuge.

Der Hauptanteilseigner (69% Anteilsbesitz) Sibanye-Stillwater genehmigte für das Projekt bereits eine Investition von über 600 Millionen US$ Dollar. Die solide Infrastruktur und zuverlässige wirtschaftliche Lage Finnlands macht das Land zu einem attraktiven Investitionsziel und Sibanye beabsichtigt, das Gebiet weiter zu erkunden.

Die Lage könnte besser nicht sein. In Europa wird gerade eine gigantische Infrastruktur für die Betteriezellenproduktion aus den Boden gestampft.

Quelle: European Ernergies Metals

Finnland eignet sich bestens als Ressourceninvestor, da rund ein Drittel des Landes im rohstoffreichen fennoskandischen Schild lieg, welches reich an Ressourcen ist. Auch die Infrastruktur bietet ein ausgebautes Transportnetz, während die politische Stabilität vor bösen Überraschungen schützt.

Beobachter erwarten, dass European Energy Metals (WKN: A3ED7B) in direkter Nachbarschaft auf eine ähnliche Struktur treffen wird wie Sibanye-Stillwater.

Die Aktie katapultierte sich seit März bereits schon über +100% nach oben. Doch wir sind der Meinung: Das sollte erst der Anfang gewesen sein, denn die Aktie fliegt noch immer unter dem Radar. Doch vermutlich wird das nicht mehr lange so bleiben! Seien Sie also früh zu Beginn einer starken Rohstoff-Story made in Europe dabei!

European Energy Metals



WKN: A3ED7B | ISIN: CA2987641016

0,70 CA$ (TSX: FIN) | 0,496 Euro (Frankfurt)

Marktkapitalisierung: ~15 Mio. CA$ (neu auszugebene Aktien noch nicht berücksichtigt)



Jetzt auch in den USA OTC unter EUEMF handelbar!



Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas,

sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, im vergangenen Jahr. Sie wird Recht behalten!

Denn im 1. Quartal 2023 wurde mit dem Tesla Model Y erstmals ein Elektorauto zum weltweit meistverkauften Auto! Dies belegen Daten von JATO, die 53 weltweite Märkte sowie weitere Schlüsselmärkte analysiert haben. Zum 1. Mal steht ein Elektroauto in den Verkaufscharts an erster Stelle und verdrängt damit Toyota, die mit vier unterschiedlichen Modellen die Plätze zwei bis vier abräumen.

Weit und breit also kein europäischer Automobilhersteller in Sicht und das muss sich bei der nicht mehr aufzuhaltenden Elektofizierung der Mobilität in den kommenden Monaten und Jahren dramatisch ändern. Noch ist Europa nicht abgeschlagen, die Qualität der Fahrzeuge ist deutlich besser aber jetzt muss Europa in Sieben-Meilen-Stiefen loslegen.



Lithium aus Europa könnte Europas Klimaziele erreichbar werden lassen

Europa hat die unmittelbare Chance, eine robuste Wertschöpfungskette für Batterien und Elektrofahrzeuge aufzubauen. Dies wird das exponentielle Wachstum bei der Einführung von Elektrofahrzeugen unterstützen, das bis 2030 auf 30 Millionen Fahrzeuge geschätzt wird, was 75 % aller Autos in Italien bzw. 63 % aller Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen entspricht.

All diese Elektroautos werden eine Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien benötigen. Die Energiespeicherung wird in den kommenden Jahrzehnten einer der wichtigsten Wachstumsbereiche im Energiesektor sein, und zwar nicht nur für Autos.

Diese breitere Bewegung im Sektor wird auch die Nachfrage nach Lithium-Ionen- und Batterieinnovationen vorantreiben. Derzeit sind in der EU jedoch nur sechs Gigafabriken in Betrieb, in denen Lithium-Ionen-Zellen mit einer Kapazität von etwa 62 GWh hergestellt werden - eine Größenordnung, die im Vergleich zu China, das bei der letzten Zählung 93 Gigafabriken in Betrieb hatte, verblasst.

Bis 2025 sollen in Europa weitere 25 Gigafabriken in Betrieb gehen und die Produktionskapazität auf 590 GWh erhöhen. Sinnvolle Schritte zum Aufbau einer Batterieversorgungskette sind nicht nur für den Kontinent von größter Bedeutung, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen, die im letzten Jahr im Europäischen Green Deal und im Batterieaktionsplan festgelegt wurden. Sie sind auch für die europäische Automobilindustrie notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Entscheidend ist, dass Europa über einen großen Vorteil verfügt, der es ihm ermöglichen wird, diesen Batteriemarkt schnell und nachhaltig zu vergrößern. In Finnland befindet sich vermutlich riesige Lithiumvorkommen. Dieses Lithium könnte ausreichen, um den europäischen Automobilmarkt für Jahrzehnte zu versorgen, sondern es kann auch mit weitaus nachhaltigeren Methoden erschlossen werden als die meisten bestehenden Lithiumlagerstätten.

Ein Großteil des derzeitigen weltweiten Lithiumangebots stammt aus Südamerika, wo die Gewinnung eine erhebliche Belastung für die Wasserversorgung darstellt und in einigen Fällen sogar die örtlichen Ökosysteme zerstört.

Die Erschließung dieser Ressourcen wird Europa nicht nur zu mehr Autarkie verhelfen. Sie ermöglicht auch eine erhebliche Verringerung der Emissionen, da die Lagerstätten in der Nähe einer der wichtigsten Industrieregionen des Kontinents liegen und nicht über weite Strecken transportiert werden müssen, damit europäische Unternehmen sie zu Batterien verarbeiten können.

Europas eigenes Lithium bietet dem Kontinent somit die Chance, Importe, Transportkosten und Emissionen auf einen Schlag drastisch zu reduzieren und der aufstrebenden europäischen Batterieindustrie - und dem davon abhängigen Mobilitätssektor - einen massiven Schub zu geben.

Quelle: iea.org / IEA. Licence: CC BY 4.0

Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass die globale Nachfrage nach Lithium bis zum Jahr 2040 auf mehr als das 40-fache steigen könnte, wenn ein nachhaltiges Entwicklungsszenario verfolgt wird

Das weiße Gold aus Europa kann Energiewende sichern

Die Energiewende steckt noch in ihren Kinderschuhen, doch der Trend zur Elektrisierung und Elektromobilität ist bereits abgemachte Sache. So ist das Konzept der E-Mobilität inzwischen fest in den Kernstrategien der Automobilindustrie verankert.

Im Jahr 2021 hat sich der Absatz von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr auf 6,6 Millionen verdoppelt. Es rollen also bereits etwa 20 Millionen Elektro-Pkws auf den Straßen dieser Welt.

Prognosen - wie die der Internationale Energieagentur (IEA) mit über 300 Millionen Elektro-Pkws im Jahr 2030 - überschlagen sich und sprengen teils alle Erwartungen.

Diese beeindruckende Zunahme zeigt das wachsende Interesse der Verbraucher an revolutionärer Innovation. Ebenso eindrücklich dürfte der massive Ressourcenaufwand für diese Vorhaben verdeutlicht werden. Gerade das sogenannte "Weiße Gold" - Lithium - wird in schier unglaublichen Quantitäten benötigt werden.

European Energy Metals



WKN: A3ED7B | ISIN: CA2987641016

0,70 CA$ (TSX: FIN) | 0,496 Euro (Frankfurt)

Marktkapitalisierung: ~15 Mio. CA$ (neu auszugebene Aktien noch nicht berücksichtigt)

Im Lithiumsektor lauern noch immer Monsterrenditen!

Während sich die Lithiumpreise knapp zwei Jahre in einer unaufhaltsamen Rallye befanden und auf über 80.000 US$ je Tonne anstiegen, waren mit Lithiumaktien astronomische Renditen möglich.

In den letzten Monaten hat sich der überhitzte Lithiumsektor wieder deutlich abgekühlt, sodass Sie sich als gewiefter Anleger jetzt mit einem antizyklischen Einstieg strategisch klug positionieren können.

Die Aktie von European Energy Metals (WKN: A3ED7B) ist jetzt mit einer günstigen Bewertung und ultraspannenden Projekten in einer starken Ausgangsposition und könnte in Zukunft sogar als Übernahmekandidat über die Ladentheke gehen.



JETZT kommt European Energy Metals ins Spiel

Das junge Unternehmen European Energy Metals besitzt ein spannendes Portfolio mit fünf Lithium- und Seltenerdelementprojekten in Finnland, die sich über 2.300 Quadratkilometer erstrecken. Dabei liegen vier von fünf finnischen Projekten in der Nähe der Lagerstätte Keliber.

In Finnland hat der sehr bekannte Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater Anfang dieses Jahres mit dem Bau des fast 600 Millionen Euro teuren Keliber-Projekts und der Raffinerei begonne. Das Projekt soll jährliche 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batterierqualität produzieren und iegt gerade mal 18 Kilometer zu den Projekten von European Energy Metals (WKN: A3ED7B) entfernt liegen.

Projekt-Portfolio von European Energy Metals:

Der Schwerpunkt von European Energy wird auf dem Nabba-Projekt sowie dem Lappajarvi-Projekt liegen. Sie liegen nur wenige Kilometer westlich von Keliber und bieten somit das größte Potenzial, dass die enorme Ressourcenstruktur von Keliber auf die eigenen Projekte übergreift.

Für die Projekte Kovela und Kaatiala stehen bereits Explorationspläne für den weiteren Jahresverlauf bereit. Im dritten Quartal sollen die Bohrziele definiert und die Bohrgenehmigungen beantragt werden. Im vierten Quartal 2023 sind erste Bohrungen vorgesehen.

Zudem arbeitet das Unternehmen an dem Edelmetallgrundstück Champ in Kanada, auf dem historische Schürfproben bereits hochgradige Ergebnisse mit bis zu 5,16 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen haben.

Explorationsstart in 2023 und Definitive Feasibility Study aus 2018 können Gamechanger werden

European Energy Metals hat die Spezialisten von Resourceful Geoscience Solutions beauftragt das Explorationsprogramm 2023 für das finnische Pegmatitprojekt des Unternehmens, das aus fünf Explorationskonzessionen in Mittel- und Südfinnland besteht, zu konzipieren und durchzuführen.

Nach gründlichen Recherchen haben wir uns für Resourceful Geoscience Solutions entschieden, da das Unternehmen eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann und über Erfahrung im Land verfügt,

sagte Jeremy Poirier, CEO von European Energy Metals.

Die Phase-1-Explorationsprogramme von European Energy werden sich auf die Evaluierung von über 2.300 Quadratkilometern aussichtsreicher Konzessionen konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von hochprioritären Zielen für Phase-2-Bohrungen liegt, die für Ende 2023 anvisiert werden, während wir weiterhin daran arbeiten, unser Portfolio des Pegmatitprojekts Finnland zu einer der wichtigsten Quellen für Lithium und REEs in Europa zu entwickeln, die für die grüne Zukunft entscheidend sind,

fuhr er fort.

Gemäß einem Earn-in-Abkommen mit Capella Minerals Ltd. hat European Energy das Recht, eine 80%ige Beteiligung am finnischen Pegmatitprojekt gegen Zahlung von 500.000 CA$ sowie 1,75 Millionen eigener Aktien zu erwerben. Des Weiteren muss die Gesellschaft rund 2,5 Millionen CA$ in die Exploration investieren.

Eine detaillierte Bewertung der historischen und staatlichen Explorationsdaten, die vom Finnish Geological Survey (GTK") zusammengestellt wurden, identifizierte eine Reihe von zulässigen Gebieten für LCT-Pegmatite. Die Konzessionen, die das finnische Pegmatitprojekt umfassen, wurden als Ergebnis dieser Pegmatitforschung identifiziert.

Definitive Feasibility Study - Executive Summary 14. Juni 2018 von Hatch. http://mb.cision.com/Public/14755/2547948/b83a99f0255413fe.pdf

In Finnland könnte der Jackpot liegen

Bislang ist Europa praktisch vollständig von Lithiumexporten aus Drittstaaten abhängig. Damit Europa nicht in dieselbe Abhängigkeitsfalle wie bei Öl- und Gas fällt, gilt es für die Zukunft die eigenen Ressourcen in den Vordergrund zu stellen. Länder wie Chile gehören zu den größten Lithiumproduzenten der Welt, doch für Investoren werden die genannten Länder zunehmend zu einem Risiko, da Verstaatlichungspläne ausländisches Kapital fernhalten.

Finnland kann guten Gewissens als erstklassiges Bergbaugebiet angesehen werden. Werden die Vorschläge der EU in die Tat umgesetzt, so dürften auf neue Explorationsprojekte erleichtere Genehmigungsverfahren warten.

Bevorstehende Katalysatoren können für weiteren Kurssprung sorgen!

Quelle: Unternehmenspräsentation

Aktuell wird European Energy Metals bei einem aktuellen Kurs von rund 0,70 CA$ nur mit knapp 15 Millionen CA$ bewertet.

Um diese geringe Bewertung nach oben zu katapultieren, braucht es nicht viel. Sollte sich herausstellen, dass die Lithium-Ressource von Keliber auf die Gebiete von European Energy übergreifen, steht die Aktie vor einem Senkrechtstart.

Selbst mit den abgekühlten Lithiumpreisen, ist jeder ökonomisch rentable Lithiumfund Gold Wert, denn die Lithiumpreise befinden sich trotz des Rückgangs weiterhin auf historisch hohen Niveaus.

Der Schlüssel zum Erfolg dürfte bei European Energy Metals auf dem Nabba- und Lappajarvi-Projekt liegen. Erfolgreiche Treffer dürften sich dann in äußert lohnenden Renditen niederschlagen. Der jüngste Anstieg der Aktie wäre dann nur der Anfang.

European Energy Metals



WKN: A3ED7B | ISIN: CA2987641016

0,70 CA$ (TSX: FIN) | 0,496 Euro (Frankfurt)

Marktkapitalisierung: ~15 Mio. CA$ (neu auszugebene Aktien noch nicht berücksichtigt)

Besuchen Sie auch die Unternehmenswebseite und schauen sich dort die aktuelle Präsentation und alle Informationen zu den Projekten an.

www.europeanenergymetals.com

Mit spekulativen Grüßen

Ihr Mining-Investor



Enthaltene Werte: US82575P1075,CA2987641016