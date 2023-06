Die Aktie von Morphosys kann am frühen Morgen von einer Umkehr von JPMorgan profitieren. Analyst James Gordon hat die Aktie von Morphosys gleich zum zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem wurde das Kursziel auf 36 Euro verdreifacht. Bislang sah der JPMorgan-Analyst ein Kursziel von 12 Euro bei der Aktie von Morphosys."Wir setzen auf Pelabresib", schrieb Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Mittel gegen Knochenmarkkrebs stehen Ende des Jahres Phase-3-Studiendaten ...

