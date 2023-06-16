- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 2,40 (2,50) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT MORPHOSYS AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 36 (12) EUR - SOCGEN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 45,80 (37,60) EUR - 'HOLD' - SOCGEN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 69 (92) EUR - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 111 (85) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 17 (21) EUR - 'HALTEN' -JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 600 (530) USD - 'BUY'- RBC HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 555 (460) USD - 'OUTPERFORM'- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 600 (530) USD - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 490 (450) USD - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...Den vollständigen Artikel lesen ...