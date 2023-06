Ringmetall spürt gemäß SMC-Research die weiter schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen, nutzt diese Phase aber für einen Ausbau der Marktposition mit Akquisitionen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht dadurch eine starke Basis für das künftige Umsatz- und Ertragswachstum und stuft die Aktie als stark unterbewertet ein.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im laufenden Jahr seien laut SMC-Research weiter schwierig, was Ringmetall in Form niedrigerer Absatzzahlen und wieder normalisierter Margen (nach dem Peak in 2021 und dem ersten Halbjahr 2022) zu spüren bekomme. Dank seiner starken Finanzausstattung könne das Unternehmen die Phase der Verunsicherung aber nutzen, um die Marktposition mit Akquisitionen weiter auszubauen. Dabei stehe insbesondere das Geschäft mit Inlinern (Innenhüllen u.a. für Industriefässer und Tanks) im Fokus. Kürzlich habe die Gesellschaft bereits die zweite Übernahme in diesem Bereich im laufenden Jahr melden können.

Damit werde die Basis für das künftige Umsatz- und Ertragswachstum weiter gestärkt. Im aktuellen Aktienkurs komme das jedoch überhaupt nicht zum Ausdruck, stattdessen spiegele dieser nur die aktuell mäßige konjunkturelle Lage wider. Nach dem Kursverfall taxieren die Analysten das KGV24 lediglich auf 8,3. Damit sei das Unternehmen stark unterbewertet, sie sehen das Kursziel unverändert bei 6,30 Euro und bekräftigen ihr Urteil "Buy".

