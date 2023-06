DJ EZB diskutierte Leitzins-Korridor - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--In der Europäischen Zentralbank (EZB) haben laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in dieser Woche Diskussionen über eine Angleichung der Abstände zwischen den einzelnen Leitzinsen begonnen. Wie Reuters unter Berufung auf fünf informierte Personen schreibt, fand hierzu am Mittwoch ein Seminar statt.

Der Abstand zwischen dem untersten Leitzins, dem Satz für Einlagen von Geschäftsbanken bei der EZB, beträgt 3,50 und liegt damit um 50 Basispunkte unterhalb des Hauptrefinanzierungssatzes (4,00 Prozent). Der Abstand zwischen letzteren und dem Spitzenrefinanzierungssatz (4,25 Prozent) beträgt aber nur 25 Basispunkte. Dem Bericht zufolge sollen diese Abstände angeglichen werden. Die EZB hatte den Bankeinlagensatz in den Jahren zu niedriger Inflation stärker als die beiden anderen Sätze reduziert.

In dem auch heute noch herrschenden Regime hoher Liquidität ist dieser Satz der Leitzins, an dem sich die Geldmarktsätze orientieren. Die EZB strebt aber im Rahmen ihrer geldpolitischen Normalisierung ein Regime knapperer Liquidität an. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion über einen wieder symmetrischen Zinskorridor zu sehen. Reuters zufolge wird das Thema nicht auf der Tagesordnung der EZB-Ratssitzung am 27. Juli stehen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 02:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.