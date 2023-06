Börsentag auf einen Blick Aktien: Dax-Rekord bleibt nah DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der Dax am Freitag nah an seinem Rekord. Mit einem solide erwarteten Handelsstart hält der Leitindex den Kontakt zur Bestmarke von 16 336 Punkten, die er am Mittwoch aufgestellt hat. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 306 Punkte. Damit steuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...