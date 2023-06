Wacker Neuson hat in dieser Woche eine überarbeitete mittelfristige Strategieplanung veröffentlicht. Der Baumaschinenhersteller will sein Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und gleichzeitig profitabler werden. Die "Strategie 2030" kommt bei Analysten und Investoren gut an. DER AKTIONÄR setzt daher auf steigende Kurse.

