Am großen Verfallstag bleibt der DAX in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch (16.336 Punkte). Die Vorgabenseite ist stark. An den US-Börsen schlossen die Aktien mit deutlichen Gewinnen und in Asien ziehen die Notierungen am Morgen ebenfalls kräftig an. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX bei 16.316 Zählern rund 0,2 Prozent im Plus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

