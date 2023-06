Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel gestern Donnerstag nach einer weiteren EZB-Leitzinserhöhung mit klaren Abschlägen beendet. Der Leitindex ATX fiel um 0,81 Prozent auf 3.185,17 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es mehrheitlich negative Vorzeichen zu sehen. Nach der achten Zinserhöhung in Folge hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde für die nächste Sitzung im Juli eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt und damit auf die Stimmung der Aktienanleger gedrückt. Gestern Donnerstag erhöhten die Euro-Währungshüter die Leitzinsen wie von Experten im Vorfeld erwartet um weitere 0,25 Punkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen ...

