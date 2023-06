Lenzing holt sich frisches Kapital. Es ist eine vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre mit einem Bruttoerlös von rund 400 Mio. Euro geplant, so der Fasern-Konzen. Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition von Lenzing verwendet werden. Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Bezugspreis von 33,10 Euro je Neuer Aktie (Schlusskurs am 15. Juni: 60,1 Euro). Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16. Juni 2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre (bzw. die Inhaber von Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende Aktien (bzw. für die ...

