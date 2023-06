NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Tenor auf dem Kapitalmarkttag des Modeherstellers in Metzingen sei von Zuversicht bestimmt gewesen, schrieb Analystin Chiara Battistini am Donnerstagabend nach der Veranstaltung. Die Kommentare zu den erhöhten Zielen bis 2025 ließen auf eher konservative Planung schließen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken