TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag erneut zugelegt. Auch in Japan ging es nach der jüngsten Konsolidierung wieder aufwärts. Auf Wochensicht legten die Märkte der Region Asien-Pazifik merklich zu und schlossen die dritte Woche in Folge mit Gewinnen.

Japanische Aktien reagierten positiv auf die Entscheidung der Notenbank des Landes, weiter an der extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher bleiben billig.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer äußerst zurückhaltenden Entscheidung der japanischen Währungshüter. Dies gelte um so mehr, als im begleitenden Kommentar zeitnahe Lockerungen in Aussicht gestellt worden seien, sofern die Lage dies erfordere. Der Leitindex Nikkei 225 zog um 0,66 Prozent auf 33 706,08 Punkte an.

Auch an den chinesischen Börsen ging es nach oben. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von verstärkten Hoffnungen auf Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 0,93 Prozent auf 3961,98 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 1,38 Prozent auf 20 102,85 Punkte.

Australische Aktien folgten der allgemeinen Entwicklung und orientierten sich mit deutlichen Gewinnen an den Vorgaben der Wall Street. Der S&P ASX 200 zog um 1,06 Prozent auf 7251,20 Punkte an./mf/jha/

