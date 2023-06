Köln (ots) -"Ich brauche Hilfe." Diese Erkenntnis bringt Pflegebedarf immer mit sich - manchmal schleichend, oft aber auch ganz plötzlich. Immer stehen Betroffene, ob Pflegebedürftige oder Angehörige, dann vor großen Herausforderungen. Denn es ist schwer sich im Pflegedschungel zu orientieren. Seit fast 15 Jahren gibt es deshalb den gesetzlichen Anspruch auf kostenfreie, neutrale und unabhängige Pflegeberatung.Pflegeberatung nach § 7a SGB XI bietet Ratsuchenden wichtige Orientierung in Pflegesituationen. Aufgrund der gesetzlichen Verankerung des Anspruchs auf kostenfreie, neutrale und unabhängige Pflegeberatung im Jahr 2008 wurde am 17. Juni desselben Jahres die compass private Pflegeberatung gegründet.Die Pflegeberater*innen von compass helfen dabei, eine Pflege zu organisieren, sich in der Pflegelandschaft zurecht zu finden oder sich auf die Pflege vorzubereiten. Das Ziel von compass ist es, gemeinsam mit den Ratsuchenden die Pflegesituation optimal zu gestalten, damit Pflegebedürftige und Pflegepersonen gut versorgt sind. Die Pflegeberatung bei compass ist hierbei immer kostenfrei und unabhängig.Beratung vor Ort & regionaler Aufbau von NetzwerkenIn den zurückliegenden Jahren durfte compass mehrere zehntausend Menschen in Sachen Pflege beraten. Es sind Rückmeldungen wie diese "Eine compass-Pflegeberaterin besuchte meine Mutter vor einigen Tagen und gab uns wertvolle Tipps und Informationen. Sie beeindruckte mich durch hohes Engagement, Empathie und Fachkenntnis. Für uns war das ein wirklich hilfreicher Besuch, da es nicht immer einfach ist, den "Dschungel" von Pflegeangeboten zu durchdringen." (Mona M., compass-Klientin), welche compass-Kolleg*innen bei ihrer Arbeit motivieren.Im Rahmen der Netzwerkarbeit wirkt compass nicht nur direkt in den Beratungsgesprächen, sondern auch in den Regionen: "compass war für uns als Landkreis eine kompetente und erfahrene Partnerin bei der Verleihung des Pflegepreises. Wir konnten so die Leistung der pflegenden Angehörigen und der Pflege-Projekte sichtbar machen und ihnen unsere Anerkennung aussprechen. Wir hoffen diese Wertschätzung trägt zu weiteren Motivation für diese wichtige Aufgabe bei und findet im Landkreis viele Nachahmer", resümiert Jürgen Laupheimer, Sozialreferent vom Landkreis Rosenheim über die Zusammenarbeit.Politisch neutral - pflegefachlich präsentNeben den Pflegeberatungen, welche compass bundesweit überall anbietet, sowie der lokalen Netzwerkarbeit, engagiert sich das Unternehmen auch regional wie bundesweit politisch. "Für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen kommt der Pflegeberatung eine überaus wichtige Rolle zu. Nicht selten ist diese Beratung der erste Kontakt der hoch belasteten Familien ins Hilfe- und Versorgungssystem", stellt Saskia Weiß, Geschäftsführerin der Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. fest.Über die Kooperation mit lokalen und bundesweiten Partner*innen für die Gestaltung pflegespezifischer Netzwerke hinaus, bietet compass auch Unternehmen Pflegeberatungen an: "Es ist ein Teil unserer Unternehmenskultur, die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu fördern. Eine Pflegeberaterin von compass kommt dazu regelmäßig ins Haus. Unsere Mitarbeitenden nehmen die Beratung gerne und rege an", beschreibt Anke Holste von der LVM, einem Unternehmen, mit dem compass langjährig zusammenarbeitet.Versorgungssituationen verbessern"Unser Ziel ist es bundesweit allen Ratsuchenden die beste Beratung neutral, unabhängig und kompetent anzubieten. Wir streben es an, Maßstab für Pflegeberatung zu sein und wollen die Versorgungsituation Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen in Deutschland verbessern", erklärt Geschäftsführerin Sibylle Angele und freut sich über die Entwicklung der Pflegeberatung compass in den zurückliegenden 15 Jahren. Kristina Vieweg, Referatsleiterin Geschäftsbereich Pflege beim Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. ergänzt: "compass bietet mit innovativen Beratungsformen eine hilfreiche Unterstützung, um die Leistungen der Pflegeversicherung, zugeschnitten auf ihre individuellen Bedarfe, in Anspruch zu nehmen. Diese qualitativ gute und individuelle Beratung wird durch das bundesweite Angebot verbunden mit regionaler Vernetzung ermöglicht. compass ist ein innovativer Vorreiter in der Pflegeberatung und wird auch in den nächsten 15 Jahren die Pflegeberatung maßgeblich mitgestalten!"Weiterführende Informationencompass | Home (compass-pflegeberatung.de) (https://www.compass-pflegeberatung.de/)Pflegeberatung.de | Startseite (https://www.pflegeberatung.de/)Bild:Pflegeberatung vor OrtBildunterschrift: Die aufsuchende Beratung erleichtert vieles bei der Organisation einer Pflegesituation.Copyright: compass private pflegeberatung GmbHDownload: https://ots.de/D9wXKHHintergrund:Die compass private pflegeberatung GmbH berät Pflegebedürftige und deren Angehörige telefonisch, per Videogespräch und auf Wunsch auch zu Hause gemäß dem gesetzlichen Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale Pflegeberatung (§ 7a SGB XI sowie § 37 Abs. 3 SGB XI). compass ist als unabhängige Tochter des PKV-Verbandes mit rund 600 Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern bundesweit tätig. Die compass-Pflegeberaterinnen und -berater beraten zu den regulären Servicezeiten sowie im Rahmen von Telefonaktionen zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.