DJ Glencore verkauft Kupfermine Cobar für 875 Mio Dollar in bar und Aktien

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Glencore hat die Eignergesellschaft der Cobar-Kupfermine im australischen Bundesstaat New South Wales an das texanische Unternehmen Metals Acquisition verkauft. Der Kaufpreis setzt sich aus 775 Millionen US-Dollar in bar sowie 100 Millionen US-Dollar in Metals-Aktien zusammen, wie das anglo-schweizerische Rohstoffunternehmen mitteilte. Glencore hält in der Folge 20,6 Prozent an Metals Acquisition. Glencore wird das komplette von Cobar produzierte Kupferkonzentrat abnehmen.

"Der Verkauf [der Mine] steht im Einklang mit unserer Strategie, unser globales Portfolio zu vereinfachen und auszurichten, um uns auf kostengünstigere, langlebige Anlagen zu konzentrieren", so Glencore.

