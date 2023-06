Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/85: Nico Baader, Ernst Huber, Flughafen Wien und Do&Co feiern, Warimpex muss man sich kümmernDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/85 geht es mit lässigem O-Ton von Nico Baader um 40 Jahre Baader Bank samt Gründungsgeschichte und Feier heute, bei der auch Ernst Huber dabei ist, der ebenfalls was zu feiern hat. Gefeiert darf auch beim Flughafen Wien werden, 31 Jahre an der Wiener Börse. Warimpex muss man sich darum kümmern, News gibt es zu Do&Co ...

Den vollständigen Artikel lesen ...