Die Aktie des US-Softwareanbieters Adobe startet am Freitagmorgen mit einem deutlichen Plus in den Handel. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier 3,4 Prozent auf 463,40 Euro. Die Aktie profitiert dabei von starken Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung, der der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat.Adobe rechnet nach einem starken zweiten Quartal mit mehr Umsatz und Gewinn auf Jahressicht. Dank der hohen Nachfrage sollen es nun im Gesamtjahr rund 19,3 Milliarden ...

