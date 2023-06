Vossloh hat gestern seine Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2003 angehoben. Dies entspreche im Schnitt einer Steigerung von 6% bzw. 8%. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass der positivere Ausblick für das Gesamtjahr nach einem bereits starken ersten Quartal und einer potenziell guten Visibilität für die anstehenden Q2-Ergebnisse (erwartet am 3. August) erfolgt. Vossloh profitiere weiterhin stark von den weltweiten Bestrebungen zum Ausbau (z.B. Asien) und zur Modernisierung (Europa) der gesamten Schieneninfrastruktur. Allein in Deutschland werden bis 2029 Investitionen von bis zu EUR 86 Mrd. in das bestehende Netz erwartet. Die Experten erhöhen ihre Schätzungen auf ein neues Kursziel von EUR 52,00 (alt EUR 50,00) und bestätigen damit den BUY-Case. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG





