NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan auf "Sell" mit einem Kursziel von 2800 Franken belassen. Im Subsektor Consumer Ingredients der europäischen Chemiebranche setzt Analystin Georgina Fraser auf Werte, bei denen eine Kurskorrektur sinkenden Gewinnerwartungen vorausgelaufen ist. Beim Givaudan-Konkurrenten Symrise seien die Umsatzsorgen überzogen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 20:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

