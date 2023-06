Mainz (ots) -Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker:innen ab 23. Juni 2023 im Gespräch / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" in TV, Hörfunk und online unter SWR.de/rpMainz. Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wie in den vergangenen Jahren rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Diese finden ab 23. Juni 2023 im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz statt. Die Interviews werden im SWR über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Am Abend ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio, online sind sie unter SWR.de/rp abrufbar.Gespräche mit Spitzenpolitiker:innen im rheinland-pfälzischen LandtagDer politische Streit um die Heizungswende hat viele Menschen auch in Rheinland-Pfalz verunsichert, steigende Flüchtlingszahlen belasten die Kommunen, der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt auch hierzulande nicht in die Gänge. Die "SWR Aktuell"-Moderatorinnen Daniela Schick, Dorit Becker und -Moderator Sascha Becker gehen in den 15-minütigen Interviews Fragen nach, die die Menschen im Land bewegen und sprechen darüber mit sechs rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern.Die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Rheinland-PfalzFolgende Politiker:innen werden befragt:Fr., 23. Juni Pia Schellhammer (Grüne), Moderation: Daniela SchickFr., 30. Juni Malu Dreyer (SPD), Moderation: Sascha BeckerDo., 6. Juli Joachim Streit (Freie Wähler), Moderation: Daniela SchickDo., 13. Juli Gordon Schnieder (CDU), Moderation: Sascha BeckerFr., 21. Juli Volker Wissing (FDP), Moderation: Dorit BeckerDo., 27. Juli Jan Bollinger (AfD), Moderation: Sascha BeckerNach der Ausstrahlung stehen die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in www.ardmediathek.de/ard/Infos auch auf http://swr.li/swr-aktuell-sommerinterviews-2023Fotos auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5535635