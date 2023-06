Berlin (ots) -Zum Tag der Verkehrssicherheit am 17. Juni fordert der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, Anpassungen der Ampelschaltungen zugunsten des Fußverkehrs. Das sichere und vollständige Überqueren einer Straße muss allen Zufußgehenden - auch älteren Menschen und Kindern - im Zuge einer Ampelphase ermöglicht werden. Längere Grünphasen gewährleisten dies im Sinne der Verkehrssicherheit.Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, betont: "Fußgängerinnen und Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmenden und bedürfen einem besonderen Schutz. Insbesondere mit Blick auf die demografische Entwicklung hierzulande sind die Ampelschaltungen häufig zugunsten des Autoverkehrs so kurz, dass ein sicheres und vollständiges Überqueren von Straßen kaum in einer Ampelphase möglich ist. Analog zum Auto sollte es auch für den Fußverkehr so genannte,Grüne Wellen' geben, um Zwangspausen auf Mittelinseln zu vermeiden. Gleichzeitig sind Autofahrerinnen und -fahrer gefordert, mehr Rücksicht zu nehmen und nicht zu drängeln, wenn sich noch Personen auf der Straße befinden und ihre Ampel auf Grün springt. Der Fußverkehr ist Teil einer jeden Wegekette und damit ein Basisverkehrsmittel. Letztlich sind wir alle Fußgänger oder Fußgängerin und wollen sicher ankommen!"Dass die Ampelphasen sich auf das Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmenden auswirken, legt auch die repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates nahe: 27 Prozent der Befragten sehen in längeren Grünphasen an Fußgängerampeln eine besonders wichtige Maßnahme. Aus Sicht der Großstädter und Großstädterinnen ist dies sogar die wichtigste Maßnahme für ein erhöhtes Sicherheitsempfinden im Straßenverkehr.Tag der VerkehrssicherheitDer Tag der Verkehrssicherheit findet seit 2005 jedes Jahr am dritten Samstag im Juni statt. Er wurde vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) initiiert und soll auf die Bedeutung der Verkehrssicherheit für alle im Alltag aufmerksam machen. Der ACE ist Mitglied des DVR.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deTwitter: twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5535634