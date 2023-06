Citroën will Anfang 2024 ein Elektromodell mit einem Basispreis von unter 25.000 Euro auf den europäischen Markt bringen. Der kleine Stromer soll dann unter anderem in Frankreich und UK angeboten werden. Wie Markenchef Thierry Koskas gegenüber Journalisten erklärte, wird es sich um den ë-C3 handeln. Das Fahrzeug wird seit Anfang des Jahres bereits in Indien angeboten und wurde auch in Südamerika eingeführt. ...

