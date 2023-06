Der italienische Carsharing-Anbieter Enjoy hat 100 E-Autos in seine Flotte in Rom aufgenommen. Zuvor bestand das Angebot in der italienischen Hauptstadt ausschließlich aus Verbrenner-Modellen. Konkret handelt es sich um das Modell XEV Yoyo des italienischen Start-ups XEV mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern. Die Geschwindigkeit ist auf 80 km/h begrenzt. Die Fahrzeuge können an normalen Ladestationen ...

