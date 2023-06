Der DAX zeigte sich am Vortag volatil und sackte zunächst bis 16.165 Punkte ab, konnte sich in der Folge aber wieder erholen und mit einer bullischen Tageskerze bei 16.290 Punkten aus dem Handel gehen. Gleichzeitig konnte der S&P 500 in den USA weiter zulegen und notierte per US-Börsenschluss bei 4.425 Punkten. Im Tageshoch erreichte der S&P 500 4.439 Punkte und lag damit nicht mehr weit vom oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.460 Punkte ...

