Die Aktie von Rheinmetall hat am Freitag kräftige Impulse durch Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über einen umfangreichen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung erhalten. Mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 257,10 Euro sind sie am Vormittag der Top-Gewinner im DAX. Auch Hensoldt profitiert. Die Aktie gewinnt im Sog von Rheinmetall 2,1 Prozent.Hensoldt ist damit der drittstärkste Wert des Tages im MDAX hinter Delivery Hero und HelloFresh.Mehrere Händler verwiesen darauf, dass Konzernchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...