EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TeamViewer SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

TeamViewer SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.06.2023 / 10:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung



Göppingen - 16. Juni 2023 - Im Zeitraum vom 15. Februar 2023 bis einschließlich 15. Juni 2023 wurde eine Anzahl von 5.078.064 Aktien im Rahmen des mit Ad-hoc-Mitteilung vom 6. Februar 2023 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms (SBB 2023) der TeamViewer SE erworben. Damit ist die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms, das insgesamt ein Volumen von bis zu 150 Millionen Euro umfasst und innerhalb des Geschäftsjahres 2023 abgeschlossen werden soll, beendet.

Der Beginn der ersten Tranche wurde mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 15. Februar 2023 für den 15. Februar 2023 mitgeteilt. Der Rückkauf erfolgte auf Grundlage der von der Hauptversammlung der Gesellschaft erteilten Ermächtigungen vom 17. Mai 2022 bzw. 24. Mai 2023.



Die insgesamt 5.078.064 Aktien wurden wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (ohne Erwerbsnebenkosten) (€) 15. Februar 2023 bis

15. Juni 2023 5.078.064 14,7693 74.999.574,35

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieser ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien entspricht zum Abschluss der Tranche ca. 2,72 % des Grundkapitals (berechnet auf der aktuellen Grundkapitalziffer von EUR 186.515.856,00). Die Gesellschaft beabsichtigt einen Teil der zurückgekauften Aktien einzuziehen und das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend zu reduzieren. Der Rest der zurückgekauften Aktien soll zunächst als eigene Aktien gehalten werden, wobei ein Teil zur Bedienung von Ansprüchen unter dem bei der Gesellschaft bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramm verwendet werden soll.

Der Erwerb der Aktien der TeamViewer SE erfolgte durch eine von der TeamViewer SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der TeamViewer SE veröffentlicht unter https://ir.teamviewer.com/aktienrueckkauf und werden dort mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.





Kontakt:

Investor Relations TeamViewer

Ursula Querette

Vice President, Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com





