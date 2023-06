Peking (ots/PRNewswire) -Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) begrüßt die von der stellvertretenden kanadischen Premierministerin und AIIB-Gouverneurin Chrystia Freeland angekündigte Untersuchung der unbegründeten Anschuldigungen von Bob Pickard, dem ehemaligen Generaldirektor für Kommunikation der AIIB, der gestern seinen Rücktritt bekannt gab.Ludger Schuknecht, Vice President und Corporate Secretary, sagte: "Wir begrüßen diese Überprüfung und werden uneingeschränkt zusammenarbeiten. Transparenz ist für das Vertrauen unserer 106 Mitglieder, unserer multilateralen Kollegen, unserer Entwicklungspartner, unserer Gemeinschaft von Organisationen der Zivilgesellschaft und der Bürger, denen wir dienen, von entscheidender Bedeutung."in den letzten 24 Stunden hat die Geschäftsleitung eng mit dem Vorstand von AIIB zusammengearbeitet, um eine Antwort zu entwickeln (https://www.aiib.org/en/news-events/news/2023/Public-Statement.html), die Transparenz demonstriert, das Vertrauen in den multilateralen Charakter der Bank aufrechterhält und mit den hohen Governance-Standards der Bank in Einklang steht.Neben der Zusammenarbeit mit seinen kanadischen Pendants wird AIIB auch eine eigene interne Überprüfung der Umstände im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Bob Pickard und den von ihm vorgebrachten Behauptungen durchführen. Diese Managementbewertung wird vom General Counsel, Alberto Ninio, geleitet. Am Rande der heutigen Vorstandsklausur traf der AIIB-Vorstand informell mit der Geschäftsführung zusammen und vereinbarte die Einsetzung einer Gruppe von Direktoren, denen die Geschäftsführung Bericht erstatten wird.Die Überprüfung wird in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Rahmenbedingungen der Bank durchgeführt, einschließlich des (https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/staff-regulations/basic_document_staff_regulations.pdf)Verhaltenskodex für Bankpersonal (https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/code-of-conduct/basic_document_code_of_conduct_personnel.pdf), des Personalstatuts (https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/AIIB-Policy-on-Personal-Data-Privacy-2021-11-05-for-web-posting.pdf), der Richtlinie zu öffentlichen Informationen (https://www.aiib.org/en/policies-strategies/public-information/policy/index.html) und der Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten.Sir Danny Alexander, Vice President for Policy and Strategy, sagte: "Unsere Bank ist extrem vielfältig. Unsere Mitarbeiter bestehen aus 65 verschiedenen Nationalitäten und unsere globale Mitgliedschaft beträgt jetzt 106. Unsere Bank ist multilateral in Geist, Charakter und Praxis. Unser robustes multilaterales Governance-System sowie internationale Führung und Mitarbeiter gewährleisten dies. Bei einer so vielfältigen Mitgliedschaft wie der der AIIB ist ein Governance-Rahmen, der die Konsensbildung fördert, ein Eckpfeiler unseres bisherigen und künftigen Erfolgs."Informationen zu AIIBDie Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank, deren Aufgabe es ist, die Infrastruktur für morgen zu finanzieren - eine Infrastruktur, bei der die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Wir haben unsere Tätigkeit im Januar 2016 in Peking aufgenommen und sind seitdem auf 106 zugelassene Mitglieder weltweit angewachsen. Wir sind mit 100 Mrd. USD kapitalisiert und werden von den wichtigsten internationalen Rating-Agenturen mit Triple-A bewertet. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern erfüllt die AIIB die Bedürfnisse ihrer Kunden, indem sie neues Kapital freisetzt und in Infrastrukturen investiert, die umweltfreundlich und technologieorientiert sind und die regionale Konnektivität fördern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2103018/Asian_Infrastructure_Investment_Bank__AIIB.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aiib-begruWt-kanadische-uberprufung-und-initiiert-interne-uberprufung-um-transparenz-zu-gewahrleisten-301852882.htmlPressekontakt:media@aiib.orgOriginal-Content von: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169571/5535667