Berlin (ots) -KAYAK (https://www.kayak.de/), die weltweit führende Reisesuchmaschine, hat einen neuen Online-Reise-Hub gelauncht, der speziell von und für LGBTQ+-Reisende(n) entwickelt wurde. Der Hub soll als aktuelle, sich regelmäßig aktualisierende und organisch wachsende Informations- und Inspirationsquelle für internationale und Inlandsreisen dienen.Er bietet der LGBTQ+-Community ausführliche Informationen zu relevanten Reisezielen, Veranstaltungen und Unterkünften sowie Tipps und Leitfäden, die dabei helfen sollen, sicher zu reisen und dabei Spaß zu haben. Der Hub wird zudem auch Reiseberichte aus erster Hand sowie Ratschläge und Tipps von einflussreichen Stimmen aus der breiteren Community vorstellen.Dieses Online-Angebot wurde in enger Zusammenarbeit mit dem KAYAK Pride ERG-Team (Employee Resource Group) entwickelt. Das ERG-Team ist eine von KAYAK-Mitarbeitenden geleitete, interne Gruppe, deren Ziel es ist, Mitglieder der LGBTQ+-Community im Unternehmen zu unterstützen und Kollegen zu schulen sowie ein Bewusstsein für die LGBTQ+-Community und deren Themen zu fördern.Jason Brillon, Communications Lead des Pride ERG-Teams bei KAYAK fasst das Konzept zusammen: "Obwohl die Akzeptanz und Offenheit für die LGBTQ+-Community in der Welt kontinuierlich steigt, müssen Mitglieder der LGBTQ-Community leider nach wie vor besondere Vorkehrungen und Überlegungen treffen, um einen sicheren und angenehmen Urlaub zu erleben. Der neue KAYAK-Hub für LGBTQ+-Reisende kombiniert deshalb wertvolle Informationen und Sicherheitstipps mit Berichten über relevante internationale Reiseziele und Events, um der Community eine dringend benötigte, zentrale Anlaufstelle für Einblicke, Ressourcen und Inspirationen bereitzustellen.Sophie Gelsthorpe, Senior Vice President People & Culture bei KAYAK, fügt hinzu: "Als global relevante Reisesuchmaschine sind wir auf unsere diverse Belegschaft besonders stolz und fortlaufend auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Produktportfolio auf Basis der Erfahrungen unserer Mitarbeiter und Nutzer zu verbessern. Der LGBTQ+-Reise-Hub ist unser jüngstes Projekt in diesem Bereich. Wir laden hier verschiedene Stimmen innerhalb und außerhalb von KAYAK dazu ein, ihre Reiseberichte und -empfehlungen aus erster Hand zu teilen. Auf diese Weise wollen wir einen inklusiven und einladenden Raum für LGBTQ+-Reisende schaffen."Der LGBTQ+-Reise-Hub von KAYAK ist ab sofort hier (https://www.kayak.co.uk/c/lgbtq-travel/) verfügbar. Nutzer:innen, die ihre eigenen Reiseberichte, -empfehlungen, -videos und -bilder im Hub bereitstellen möchten, können sich an lgbtq-travel@kayak.com wenden.