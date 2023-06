Monheim (ots) -Thorsten Bader leitet als Geschäftsführer das Medienunternehmen AF Media. Gemeinsam mit seinem Team teilt er wertvolles Wissen in den Bereichen Steuern, Immobilien und Unternehmertum mit Menschen auf ihrer unternehmerischen Reise. Durch sein Coaching unterstützt er seine Kunden dabei, Erfüllung im Beruf zu finden und so finanzielle und persönliche Unabhängigkeit zu erreichen. In diesem Artikel geht der Experte auf die Bedeutung einer erfüllenden Arbeit ein und enthüllt den Mythos der Work-Life-Balance.Die Work-Life-Balance ist in aller Munde. Arbeitnehmer erhoffen sich dadurch Glück und Ausgeglichenheit, während Unternehmer auf eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und Produktivität bauen. Doch oft bleiben diese Ziele unerreicht. Die meisten Arbeitnehmer und Unternehmer werden trotz vermeintlich optimaler Work-Life-Balance weder glücklicher noch produktiver. Die Gründe dafür sind vielschichtig und gehen weit über das bloße Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit hinaus. Thorsten Bader, Geschäftsführer der AF Media (AFM GmbH), weiß um die tieferliegenden Probleme. "Eine Arbeit, die keinen Spaß macht und nicht erfüllt, kann auch durch eine perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit nicht kompensiert werden.""Arbeitgeber sollten auf ein Betriebsklima setzen, das Freiheiten und Verantwortung bietet und Weiterentwicklungsmöglichkeiten fördert", erklärt er weiter. Thorsten Bader selbst hat diesen Ansatz in seinem Unternehmen umgesetzt und bereits positive Veränderungen erzielt: "Die Produktivität ist gestiegen, die Ausfallzeiten der Mitarbeiter haben sich reduziert und das Team ist insgesamt glücklicher geworden." Diese Erfahrungen zeigen, dass es an der Zeit ist, den Mythos der Work-Life-Balance zu entlarven und die wahre Bedeutung einer sinnvollen und erfüllenden Arbeit zu erkennen. Als Experte auf diesem Gebiet teilt Thorsten Bader im Folgenden fünf Tipps, die Unternehmen umsetzen können, um ihren Arbeitnehmern zu mehr Erfüllung im Beruf zu verhelfen.Tipp 1: Den Sinn der Arbeit bewusst vermittelnDie Mitarbeiterzufriedenheit ist eng mit dem Gefühl der Erfüllung verbunden, das Arbeitnehmer empfinden, wenn sie den Sinn und Zweck ihrer Arbeit verstehen. Um dieses Gefühl zu fördern, sollten Führungskräfte klar kommunizieren, wie die individuellen Rollen und Aufgaben der Mitarbeiter aktiv zum Gesamtziel des Unternehmens beitragen. Durch regelmäßige Teammeetings und Einzelgespräche können Führungskräfte sicherstellen, dass die Mitarbeiter den Wert ihrer Arbeit erkennen und sich damit identifizieren können. Dies führt zu einem höheren Maß an Engagement und einer erhöhten Arbeitszufriedenheit.Tipp 2: Verantwortung und Freiheiten gezielt übertragenAuch die bewusste Übertragung von Verantwortung ist ein wirksames Instrument, um die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig zu steigern. Sie ermöglicht den Arbeitnehmern, ihre Führungsqualitäten weiterzuentwickeln, Innovationen voranzutreiben und ihre Produktivität zu erhöhen. Darüber hinaus unterstützt sie die persönliche und berufliche Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Führungskräfte gezielt Aufgaben delegieren, die auf den individuellen Fähigkeiten und Interessen der Mitarbeiter basieren. Zugleich sollten sie den Mitarbeitern die notwendige Freiheit gewähren, diese Aufgaben auf ihre eigene Art und Weise zu erfüllen. Dadurch fühlen sich die Mitarbeiter in ihrer Arbeit wertgeschätzt und ermutigt, eigenverantwortlich zu handeln. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen und steigert ihre Arbeitsmotivation erheblich.Tipp 3: Wertschätzung und AnerkennungDes Weiteren haben positives Feedback und die bewusste Anerkennung der Arbeit seitens der Vorgesetzten einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeiter. Hierbei ist es wichtig, regelmäßige Feedbackgespräche und Mitarbeiterbewertungen durchzuführen. So erhalten Mitarbeiter eine klare Rückmeldung über ihre Leistungen und können gezielt an ihrer Weiterentwicklung arbeiten. Darüber hinaus können spezielle Anerkennungsprogramme implementiert werden, die besondere Leistungen oder Erfolge honorieren. Auch kleine Gesten der Wertschätzung, wie ein aufrichtiges Dankeschön oder eine persönliche Notiz, können einen großen Unterschied machen und das Gefühl der Anerkennung verstärken.Tipp 4: Positives Arbeitsklima fördernEine freundliche und unterstützende Arbeitsatmosphäre hat einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit. In einer solchen Atmosphäre fühlen sich die Mitarbeiter respektiert, wertgeschätzt und sicher. Als Führungskraft ist es daher wichtig, eine positive Unternehmenskultur zu fördern, die auf Respekt, Vertrauen und Zusammenarbeit basiert. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, teambildende Aktivitäten zu organisieren, bei denen die Mitarbeiter die Chance haben, sich besser kennenzulernen und das Teamgefühl zu stärken. Offene Kommunikation ist ebenfalls von großer Bedeutung. Konflikte sollten offen und konstruktiv angegangen werden, um ein harmonisches Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Dies trägt maßgeblich zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit bei und wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams aus.Tipp 5: Möglichkeiten zur WeiterentwicklungNicht zuletzt spielt die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und des Engagements. Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten ausbauen können und Herausforderungen als Chancen sehen, sind in der Regel zufriedener mit ihrer Arbeit. Führungskräfte sollten daher gezielt Weiterbildungsmöglichkeiten fördern und die Mitarbeiter ermutigen, neue Aufgaben und Projekte anzunehmen. Dies kann durch die Bereitstellung interner Schulungen und Weiterbildungsprogramme erfolgen. So entsteht eine motivierte und engagierte Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter entfalten können und sich aktiv für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.Sie wünschen sich Unterstützung bei der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Ihrem Unternehmen? 