Der DAX hat sich am Freitagmorgen dicht unter seinem Rekordhoch gehalten. Das hatte er am Mittwoch bei gut 16.336 Punkten erreicht. Kurz nach dem Handelsstart gewann der deutsche Leitindex gut 0,1 Prozent auf 16.312 Punkte. Damit steuert er auf einen Wochengewinn von etwas mehr als zwei Prozent zu. Folgende Themen könnten die Kurse vor dem Wochenende beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...