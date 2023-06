Emittent / Herausgeber: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB / Schlagwort(e): Insolvenz/Übernahmeangebot

SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: P&R: Insolvenzverwalter Jaffé gibt erstmals bekannt, mit welchen Auszahlungen die Anleger rechnen können. Internationaler Fonds Fidera befristet sein Kaufangebot



16.06.2023 / 10:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





P&R: Insolvenzverwalter Jaffé gibt erstmals bekannt, mit welchen Auszahlungen die Anleger aus der Insolvenz rechnen können. Dauerhaft Invest beendet ihr Kaufangebot für Insolvenzforderungen. Der internationale Fonds Fidera begrenzt sein Kaufangebot für Insolvenzforderungen bis zum 30. September. P&R-Insolvenzverwalter Jaffé hat erstmals eine Schätzung abgegeben, mit welchen Insolvenzausschüttungen die Anleger rechnen können. Laut seinem Bericht vom 24. Mai hofft er auf einen Gesamterlös von über 1 Mrd. EURO, was einer Gesamtauszahlungsquote für die Anleger von ca. 25% entsprechen würde. Da die Anleger der beiden großen deutschen P&R-Gesellschaften (GC und LF) bereits eine Quote von 12,5 % erhalten haben, bedeutet dies, dass weitere 12,5 % zu erwarten sind. Jaffé betonte jedoch, dass die Abrechnung aufgrund des sehr volatilen globalen Wirtschafts- und Schifffahrtsumfelds sehr unsicher ist (so sind beispielsweise die Frachtraten und Containerpreise im letzten Jahr drastisch gefallen und befinden sich wieder auf dem Niveau vor der Pandemie). Jaffé bestätigte auch, dass es viele Jahre dauern wird, bis die Anleger diese weiteren Zahlungen erhalten können. Für die nahe Zukunft hat er noch keine weiteren Zahlungen angekündigt. Angesichts dieser enttäuschenden Erholungsprognosen und der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten hat uns Dauerhaft Invest, die ein Kaufangebot für die Insolvenzforderungen der P&R-Anleger zu einer Gesamtquote von 24 % abgegeben hatte, mitgeteilt, dass sie ihr Angebot nicht erneuern wird. Der internationale Fonds Fidera, der ein Kaufangebot für Insolvenzforderungen von P&R-Anlegern zu einer Gesamtquote von 25 % abgegeben hat, wird sein Angebot voraussichtlich nur noch für begrenzte Zeit aufrechterhalten. Die Anwaltskanzlei Schirp & Partner, die das Angebot von Fidera bearbeiten darf, teilte mit, dass Fidera vorerst zugestimmt hat, sein Angebot bis zum 30. September dieses Jahres aufrechtzuerhalten, und danach seine Position überdenken wird. P&R-Anleger, die an einem Verkauf ihrer Insolvenzforderungen interessiert sind, sollten sich daher bald mit Schirp & Partner in Verbindung setzen. Dr. Wolfgang Schirp: "Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Anleger das Rückforderungsrisiko nicht mehr fürchten müssen und ihre Forderungen frei verkaufen können. Zudem ist aus den Berichten des Insolvenzverwalters Jaffé deutlich geworden, mit welchen Quoten die Anleger in etwa rechnen können. Wer nicht noch viele Jahre warten will, bis das Insolvenzverfahren abgewickelt ist und die letzten Zahlungen geleistet werden, sollte unbedingt bis zum 30. September sein Interesse an dem Angebot von Fidera bekunden. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrere hundert Kaufverträge ohne Probleme abgewickelt und können bestätigen, dass dies ein sicherer Weg ist, die P&R-Problematik für sich selbst zu beenden, wenn ein Investor dies wünscht." Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB, Leipziger Platz 9, D - 10117 Berlin, Tel. 0049-30-3276170, schirp@schirp.com, URL: www.schirp.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.