LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell nach einem Kapitalmarkttag von 3300 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth begründete das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem voraussichtlich höheren Barmittelfluss im Fördergeschäft. Die Expertin hob ihre Schätzungen für die kommenden beiden Jahre an. Für einen Anstieg der Aktie sei es nun entscheidend, das das Unternehmen angesichts der Energiewende tatsächlich schlanker und fokussierter werde und dabei Ausgabendisziplin walten lasse./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 12:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 12:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

