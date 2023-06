München (ots) -- Am Montag geht es weiter mit intimen Geschichten der Realitystars- In der zweiten Woche: Heiße Flirts bei Melody und Diogo, ein Traumprinz für Arielle und dunkle Wolken am Liebeshimmel bei Eric und Sanja- Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEIDas Dauerthema und Hin und Her der Woche: Die Beziehung von Sanja und Eric. Meint er es wirklich ernst? Was hält sein Vater davon und was lief wirklich im KitKat? Xenia sucht sich ein zweites Standbein und Melody ist erotisch unterwegs. Das alles diese Woche bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.Ein Kuss zwischen Melody und Diogo? Was war das los? Das wollen auch Arielle und Sanja wissen. Doch irgendwie scheint sich da auch etwas zwischen Nathalies Schwester und dem Tätowierer anzubahnen. Den Mann, um den es geht, beschäftigt aber auch noch etwas anderes. Gemeinsam mit Chris möchte Diogo Eric auf den Zahn fühlen und die beiden fragen ihn ganz direkt: Ist die Beziehung mit Sanja eigentlich wirklich echt? Dabei ist Eric ehrlich wie nie, und gibt sogar zu, eine seiner Ex-Freundinnen nur für PR gehabt zu haben... Mit Sanja geht es drunter und drüber: ein Whirlpool Date stimmt die Blondine glücklich, doch Fremdgehgeständnisse lassen wieder dunkle Wolken aufziehen.Isi möchte seiner Ehe schon länger neuen Schwung geben, nun hat er auch Kader überzeugt. Sie erzählt beim Therapeuten ehrlich, wie man sie fast gar nicht kennt, wie sehr sie unter dem Druck leidet, keine Lust mehr zu empfinden. Danach scheitern die beiden aber schon bei der Übung, sich gegenseitig Komplimente zu geben.Künstlerisch geht es für Melody weiter: Endlich zeigt sie der Welt ihren ersten Song. Und Diogo zeigt sie etwas anderes... auf einer Leinwand soll er sie in Unterwäsche verewigen.Xenia im Playboy? Endlich fühlt sie sich wohl in ihrem Körper und schießt mit Gino und der Hilfe von Clubbesitzer Sascha ihre Bewerbungsfotos. Außerdem steht für sie eine Wohnungsbesichtigung an. Größer als ihre alte und sogar günstiger - jedoch im Plattenbau.Und: Arielle ist im siebten Himmel, ihr Traumprinz besucht sie in Berlin. Hoffentlich küsst sie keinen Frosch!"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Filmpool Entertainment produziert.Hier geht es zu den Pressebildern des Casts.Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben""B:Real - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der neuen Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5535709