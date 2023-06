Berlin (ots) -Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 22. Juni 2023 in Lübeck-Travemünde. Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und findet statt imMaritim Strandhotel TravemündeTrelleborgallee 223570 Lübeck-Travemünde.Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per Live-Stream übertragen. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Zu Beginn der Sitzung richtet der Bundesbeauftragte für die Sozialwahlen Peter Weiß eine Grußbotschaft an die Bundesvertreterversammlung. Anschließend spricht Anja Piel, Vorsitzende des Bundesvorstandes, in ihrem Bericht über die aktuelle Finanzlage der Rentenversicherung und stellt aktuelle Zahlen zum Grundrentenzuschlag vor.In der dann folgenden Podiumsdiskussion befassen sich Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund und Jork Beßler, Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland mit der Digitalstrategie der Deutschen Rentenversicherung.Die Tagesordnung der Bundesvertreterversammlung kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de eingesehen werden.Die Bundesvertreterversammlung besteht aus 30 Versicherten- und 30 Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Sie werden bei der Sozialwahl gewählt und sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5535707