Der britische Energieriese hat in dieser Woche angekündigt, künftig in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen noch mehr an die Anteilseigner ausschütten zu wollen. Dies kam am Markt gut an. Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Analysten mit den Plänen des Unternehmens befasst - und zeigen sich allesamt bullish gestimmt. So hat heute etwa Barclays das Kursziel für Shell-Papiere nach dem Kapitalmarkttag von 3.300 auf 3.500 Britische Pence (umgerechnet 40,87 Euro) angehoben. Daraus errechnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...