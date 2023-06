"Hey Mercedes, I want to join the beta program" - das sind die Zauberworte, die Mercedes-Benz-Kund:innen sagen müssen, um die Sprachsteuerung in ihrem Fahrzeug auf ein neues Level zu heben. Denn damit wird ChatGPT ins Infotainment-System eingebunden. Einen Haken gibt es jedoch. Künstliche Intelligenz bietet immer neue Möglichkeiten. Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen darauf zurückgreifen, um am Puls der Zeit zu bleiben und ihren Kund:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...