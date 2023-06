Audi hat seinen ersten Charging Hub in Österreich eröffnet. Er steht in Salzburg und ist der vierte eigene Schnellladestandort der Volkswagen-Marke nach Nürnberg, Zürich und Berlin. Ähnlich wie in der deutschen Hauptstadt bietet der Audi Charging Hub vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit 320 kW Leistung. Um den Netzanschluss zu entlasten, verfügt das Charging Hub über einen stationären Batteriespeicher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...