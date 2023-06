Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit dem ET5 Touring nun den Kombi-Ableger seiner E-Limousine ET5 präsentiert. Der ET5 Touring wurde parallel in China und Europa vorgestellt. In Europa kommt als zweites neues Nio-Modell das Mittelklasse-SUV EL6 hinzu. Registrierungen für beide Modelle in Europa sind ab sofort möglich, der offizielle Bestellstart wird am 1. August erfolgen. Die Auslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...