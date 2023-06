Der Leverkusener Konzern hat einen weiteren Streit in der Causa Glyphosat in den USA beigelegt. Hierfür nimmt Bayer einen einstelligen Millionen-Dollar-Betrag in die Hand. Indes arbeitet sich der Blue Chip wieder peu à peu nach oben - ein charttechnischer Befreiungsschlag lässt allerdings weiter auf sich warten.Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft habe sich mit Bayer Cropscience und Monsanto gegen eine Zahlung von 6,9 Millionen US-Dollar auf einen Vergleich in der Sache um angeblich falsche ...

