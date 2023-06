DJ DHL Express investiert 100 Mio EUR in neues Logistikzentrum in Helsinki

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express investiert 100 Millionen Euro am Flughafen Helsinki-Vantaa in den Neubau eines Logistikzentrums für den internationalen Luftexpressverkehr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen künftig alle ein- und ausgehenden Express-Sendungen in Finnland in dem Logistikzentrum abgewickelt werden, dessen Fertigstellung für das zweite Halbjahr 2025 geplant ist. Das neue Gateway soll rund 150 Arbeitsplätze bieten, ihre Zahl sich noch um mehrere Dutzend erhöhen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 04:20 ET (08:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.